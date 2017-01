YouTube: ¿qué contenía la caja que regaló Melania Trump a Michelle Obama?

En diferentes redes sociales como YouTube, ha circulado un video en el que se muestra el recibimiento del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle, al 45 avo presidente de América Donald Trump y su señora. En este, se puede apreciar cómo la mujer de Donald J. le obsequió un pequeño presente a la ex primera dama como una cortesía. Todo se registró para una cámara y rápidamente llegó a manos de diferentes medios.

Y es que lo más particular de todo fue el gesto de Michelle Obama, que al recibir tal regalo de parte de la señora Trump, no sabía cómo seguir saludando y siendo cortés con las manos llenas. Una mirada a la cámara bastó para que los creadores de memes hagan delirar a los seguidores de YouTube, finalmente el ex presidente Barack Obama tuvo la amabilidad de apoyar a su mujer entregando el obsequio a una persona encargada para que se haga cargo de ella.

¿Qué tenía la misteriosa caja de Melania Trump?

Hasta el momento no se sabe con exactitud qué contenía misteriosa caja, algunos dicen que tiene un mensaje que decía: “help me” o ayuda en modo burlesco, pero otros aseguran que simplemente se trataba de un objeto de mucho valor de parte de “miss” Trump, como es característico entre las personalidades de gran poder a nivel mundial.

Para cerrar recordemos que Donald J Trump se ha convertido en el 45 avo presidente de los Estados Unidos de América y aseguró que será un país que cuide los intereses de todos los americanos.