YouTube: probó la fidelidad de su novio, pero todo acabó mal

Esta mujer recibió la lección de su vida al querer probar la fidelidad de su novio, esta “broma” acabó en un triste final. Mira este video de YouTube.

Ella lo llamaba un “experimento”, pero cuando notó que todo se le fue de las manos, no pudo creerlo. Todo inició cuando ella intentó hacerle una prueba. Él, técnico en computadoras, fue a hacer un revisión a la casa de una chica que andaba en toalla y luego en una bata de seda, que no paró de coquetear hasta que el hombre no pudo resistirse ante tanta tentación. Así puedes verlo en este video de YouTube.

El muchacho no podía creerlo y aunque en un momento se resistía, terminó finalmente diciéndole que no dijera nada. La situación fue peor de lo que ella esperaba porque no solo el equipo que contrató no detuvo la “broma” sino que dejó que esta chica intimara con la “víctima”. El video de YouTube forma parte de un canal donde las personas prueban la fidelidad de sus parejas retándolos a momentos como este.