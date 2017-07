Can demuestra su amor por la música clásica al 'colarse' en concierto

Desde hace algunos días, viene circulando en YouTube un video de un perrito que se volvió la sensación de un concierto de música clásica de la Orquesta de Cámara de Viena en Éfeso (Turquía), al aparecer en el escenario y sentarse a los pies de uno de los violinistas para disfrutar de la presentación. Sigue leyendo.

Si bien, la acción del perro causó asombro entre los asistentes, eso no impidió que las personas disfrutarán del show y se dejarán cautivar por la ternura del can, quien al parecer es amante de este tipo de espectáculos y no podía desaprovechar la oportunidad de escuchar a estos talentos en vivo y sobre todo en primera fila.

Es así que, para que veas la llegada del perrito al escenario y como los integrantes de la orquesta siguieron sonriendo al verlo, a continuación, debajo te compartimos el video de YouTube.