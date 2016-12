Perrita destroza tacón de US$ 660 y reacciona así al ser descubierta

Emma Norman es una gerente de Recursos Humanos de Londres que ahorró por seis meses para comprarse un par de tacones Christian Louboutin, valorizados en 625 euros (cerca de 665 dólares) y vio como se carcomieron bajo los dientes de su engreída perra Dora, que al ser descubierta no pudo ocultar la culpa. Su reacción es un éxito en YouTube.

Esta empresaria de 37 años confesó que solo se había puesto una sola vez los tacones Louboutin por eso al verlos destrozados estalló en llanto e ira.

“No sabía qué había pasado, pensé en una ladrón pero luego vi a Dora, estaba triste y cuando me acerqué a ella, lo supe. Su cara y ojos lo decían todo. Tenía culpa”, dijo.

Me acerqué a ella y grabé todo con mi celular. Quería compartirlo en YouTube. “¿Quién masticó is zapatos?, dije y ella de inmediato agachó la cabeza y hasta alzó la pata”, contó la mujer, agregando que la ira la carcomía por dentro pero sabía que la culpa era de ella por no guardar bien sus zapatos.

mira el video de YouTube