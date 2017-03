YouTube: pensaron que se había devorado a alguien y cuando abrieron vieron esto

Las serpientes, en este caso las boas son animales increíbles e intimidantes. Estos reptiles son capaces de alcanzar tamaños enormes de hasta casi 3 metros y esto les da la capacidad para alimentarse de presas mucho más grandes que ellos. Te presentamos una insólita historia de un video de YouTube.

En países y ciudades donde existen pueblos lejos de la urbanización y cerca de la vida salvaje, como en este caso, serían las serpientes de este tamaño. Es normal que existan problemas, pues no son pocos los casos en donde se comen su ganado.

Igual existen historias más trágicas, en donde la víctima y alimento no fueron animales si no habitantes del pueblo en cuestión. Si bien estas especies no tienen como predilección la carne humana, como todos los animales, no son racionales y comen lo que este a su alcance.

Sin embargo, esta historia es triste y a la ves aterradora, los habitantes de un pueblo al ver una boa con su estómago enormemente hinchado y notar que un niño del pueblo estaba perdido pensaron que era él, el que estaba en el estómago de la boa, pero cuando la abrieron pasó algo aterrador.

La realidad era que la boa no estaba hinchada por una presa, era una boa hembra embarazada. Los habitantes se dieron cuenta que habían asesinado a una serpiente por equivocación. Muchos de ellos decidieron quedarse con los huevos de la boa.

Esta historia se conoció por todas las redes sociales y causó la indignación de muchas personas, pues habían matado no sólo a una serpiente si no a sus decenas de crías que tenía dentro de sí.