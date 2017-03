Pelea de peluches se sale de control y ocurre lo inesperado

¡No pararás de reír! Un enfrentamiento entre peluches se ha vuelto viral en YouTube. ¿Por qué? Pues, resulta insólito ver a los dibujos animados peleándose entre ellos al fiel estilo de la WWE, motivo por el que millones de cibernautas han optado por ver estas imágenes una y otra vez.

Por ejemplo, Bob Esponja, Calamardo y Patricio, quienes son amigos en la serie animada de Nickelodeon, protagonizan una fuerte pelea en la que sale victorioso Patricio luego de aplicarle una fuerte patada a Calamardo.

En otro de los clips del video que se hizo viral en YouTube, vemos a Winnie the Pooh, Barney y Shrek en una triple amenaza. En un inicio solo se observa al osito y al dinosaurio morado; sin embargo, el ogro hace su ingreso con un bate de béisbol y golpea salvajemente a sus enemigos. Al ver que el monstruo verde iba a ganar la pelea, Winnie the Pooh y Barney deciden unir fuerzas. A continuación, te dejamos toda la pelea para que no pares de reír.

