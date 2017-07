Pelea campal entre conejo y pato puso de cabeza esta granja

Un pequeño conejo y un pato son protagonistas del nuevo video viral de YouTube. ¿Qué hicieron estos animalitos para estar en boca de todos? Resulta que ambos tuvieron una pelea campal en la granja donde viven. ¿Cuál fue el motivo? Al parecer todo ocurrió por un problema territorial.

Recordemos que todo animal “marca” el espacio que habita y puede dar hasta su vida con tal de defenderla. Exactamente eso fue lo que ocurrió en el nuevo viral de YouTube. El conejo ingresó a la zona de las aves, quienes enfurecieron al percatarse la presencia del pequeño mamífero.

El líder de todos los patos no dudó ni un segundo y salió a defender su territorio. El conejo no sintió miedo y atacó al ave, pero nunca contó con que todas los compañeros del líder saldrían en su defensa, incluso se metió un gallo en la pelea. ¿Suena loco no? ¡Qué esperas para ver el video que la está rompiendo en YouTube!

