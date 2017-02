YouTube: pareja fue grabada cuando tenía sexo en una pizzería

Una pareja fue grabada en el momento preciso que tenían sexo dentro de una conocida pizzería en Inglaterra. El video se publicó en YouTube, se viralizó y, como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales han quedado sorprendidos por la desfachatez de la pareja.

El video, publicado en YouTube y otras redes sociales como Twitter, muestran el momento exacto que se aprecia a un sujeto de espaldas a la cámara de seguridad de la pizzería Domino’s y su novia, delante de él, pero de rodillas.

via GIPHY

Luego, como si lo anterior no hubiese sido suficiente, se acercan a la barra para hacer su pedido, —esta vez ella delante de él, pero de espaldas—y continúan teniendo sexo frente al empleado que en este punto no sabemos si se percató o no de la escena sexual que se desarrollaba frente a él.

Luego de publicarse el video en YouTube usuarios del mundo exigían saber las identidades de estos amantes públicos y como a veces la voz en las redes sociales es la voz de dios, ellos se presentaron como Daniella Hirst (28) y Craig Smith (31), quienes antes de la escena que los hizo famoso estuvieron bebiendo en una fiesta.