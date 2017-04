YouTube: nunca la llamó luego de su primera cita, 33 años después descubrió la razón

Las citas siempre son un dilema pues nunca sabes en qué acabarán; si ambos terminarán flechados o simplemente la persona habrá de desaparecer de tu vida. Te invitamos a ver esta increíble historia de YouTube. Te invitamos a ver las imágenes.

Karen Lynch no corrió con suerte cuando a los 17 años tuvo una cita con Rick Hayward pues él jamás volvió a llamar después de una hermosa velada juntos. Si todo había salido tan bien no había razón alguna para desaparecerse de esa manera, sin embargo, ella sólo asumió que a él no le había interesado tanto pero su sorpresa fue que 33 años después, él reapareció en su vida.

Rick siempre había sido un chico tímido, ni siquiera sabía cómo invitar a salir a una chica pero finalmente pudo hacerlo con Karen aunque llamarla nuevamente le resultó simplemente muy difícil. Cada vez que tomaba el teléfono para volver a saber de ella, al primer timbre solía colgar y su cobardía no le permitió llamarla jamás.

Al paso de las semanas, Rick decidió no hacer ningún intento más pues posiblemente Karen ya se habría cansado de esperar. El tiempo transcurrió y cada uno hicieron su vida; se casaron, formaron una familia, tuvieron hijos y también ambos terminaron divorciándose.

Pero Facebook que es maravillosamente sorprendente y nos conecta con personas de distintas partes del mundo o personas que teníamos años sin mirar, terminó haciendo que se reencontraran. Ambos no disimularon la sorpresa y alegría que sentían el saber el uno del otro y también se preguntaron qué hubiese ocurrido si hubiesen tenido una segunda oportunidad y sin pensarlo dos veces decidieron citarse por segunda vez.

Y a su reencuentro lo más increíble sucedió, ¡terminaron enamorándose! Decidieron compartir sus días y su vida, y se han dedicado a recuperar el tiempo perdido. Hace poco, Rick le pidió matrimonio y Karen sin dudarlo aceptó feliz de la vida.

Ella confiesa que él es lo mejor que le ha podido pasar pues no sólo es el mejor compañero de vida que pudo haber elegido sino también él mejor amigo. Confiesa sentirse tan enamorada como nunca antes lo ha estado y él por su cuenta dice que ahora entiende la definición de ¨el amor de tu vida¨ pues eso es lo que Karen es para él.

Por lo visto la espera ha valido la pena pues no pueden sentirse más bendecidos ahora que finalmente están juntos pese a todo lo que vivió cada uno por su cuenta. Así que, es cierto aquella frase que dice: ¨cuando te toca, ni aunque te quites¨. Mucha felicidad para esta pareja de enamorados.