YouTube: no sabían por qué este perro llevaba una bolsa en su hocico, hasta que vieron dentro

Si pensabas que los animales no son capaces de sentir afecto, gratitud, o amor, entonces la historia de YouTube de hoy te hará cambiar de opinión. Conoce a esta tierna perrita llamada Lilica. Fue domesticada por una mujer de los barrios bajos de Brasil. Por supuesto, no había tanta comida, así que el can corría por las calles buscando algo para comer. Así fue como conoció a la profesora Lucía Helena.

La dueña de Lilica se preguntaba a dónde iba su mascota cada noche. Lo que ella no sabía era que su perrita caminaba cerca de 3 y medio kilómetros todos los días ¡para visitar a la maestra Lucía!

Ella le daba algo de comer y de repente comenzó a notar que Lilica siempre dejaba sobras en la bolsa de plástico y la llevaba a otro lugar. La maestra se sorprendió y comenzó a preparar más comida porque se hizo evidente que el perro estaba alimentando a alguien más.

Un día decidió seguirla y descubrió que Lilica llevaba la bolsa de plástico a los barrios bajos y compartía la comida con… ¡otros animales! Incluso a un gato.

Pero más sorprendente aún ¡una gallina y sus pollitos! Los animales saben que mientras Lilica está viva, todos estarán a salvo porque ella no los dejará morir de hambre. Este perro sorprende con su amabilidad y generosidad. ¿Cómo se puede pensar que estas buenas criaturas no tienen sentimientos cuando demuestran claramente lo contrario? Que esta historia sirva de ejemplo e inspiración, lo que una vez más confirma el hecho de que es necesario ayudar a los débiles y los indefensos. Sólo de esta manera, ¡todo el mundo será feliz! Mira el increíble video de YouTube.