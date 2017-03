YouTube: mujer recibe llamada de un extorsionador y ella los "trollea" épicamente

En distintas redes sociales se viene viralizando un video de YouTube en el que se puede ver cómo reacciona Annie Riloy tras recibir una llamada telefónica en la que intentan extorsionarla.

De acuerdo al video de YouTube, unos malhechores trataron de hacerse pasar por un extorsionador y una pequeña “hija” llamada Diana, pero la muchacha sabía que todo se trataba de una farsa y entonces decidió “seguirles la corriente”.

Al escuchar los llantos descontrolados de la mujer, como se puede apreciar en el clip de YouTube, el extorsionador le pide que se tranquilice: “Quiero que deje de llorar, como le repito, si yo le estoy haciendo la llamada es porque le voy a regresar a su hija”, dice el delincuente, que también puede hacerse famoso como actor.

El tipo se pone ansioso por escuchar el llanto de Annie y amenazó con amputarle un dedo a “Diana” si es que ella no se calmaba. Sin embargo, la joven no pudo contener más la risa y terminó por preguntarle a su “hija” en qué edad nació. Fue ahí cuando dijo que no tenía hijos y se escucha cómo cuelgan el teléfono. Te invitamos a ver el video de YouTube.