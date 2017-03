YouTube: ¿mujer llevaba 18 meses embarazada y los doctores le dijeron esto?

No necesariamente tenemos que ser mujer para saber lo que ellas pasan y las cosas que deben soportar cuando quedan embarazadas en eso, resaltando que sólo duran un periodo de 9 meses, los cuales ellas sienten que son una eternidad, pero ya hoy en día no están llegando a completar todo ese tiempo, la mayoría dan a luz mucho antes de lo previsto. Este video de YouTube te cuenta la historia de una madre en gestación.

A pesar de todo sabemos que siempre se dan casos que salen de lo normal a lo increíble, cosas que nunca jamás pasaron por nuestra mente de que algún día pudieran ocurrir.

En este caso le vamos hablar del caso de una mujer la cual hoy en día conlleva 18 meses de embarazo, lo cuales se han convertido en una pesadilla para ella.

Lourdes Meza ha tenido que dirigirse a los centros de atención, pero los doctores le explicaron que su caso es muy delicado porque su bebé está con vida en su vientre y que no ha dado a luz porque este no ha culminado su proceso de desarrollo, por lo cual ellos no pueden intervenir porque de hacerlo estarían interponiendo la vida del bebé en peligro y sus carreras como profesionales también.

Esta mujer está pasando por un proceso de angustia y dolor bastante grande, dándose el caso que medida que el tiempo avanza su bebé aumenta su crecimiento lo cual perjudica su salud.

Lourdes Meza está en reposo en su hogar batallando con los terribles dolores que son efectuados por su estado de embarazo, mientras que los doctores y especialistas están analizando la situación para tratar de ayudarla para que pueda dar a luz, ya que se tiene en cuenta de que su caso es muy delicado por las razones que no se le puede practicar una cesárea, a pesar de todas las complicaciones los doctores no han abandonado la situación, aún siguen insistiendo para que este parto pueda realizarse con éxito y el bebé nazca sano y salvo al igual que su madre.