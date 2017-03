YouTube: ¿mujer indocumentada chocó auto de Leonardo Dicaprio y él reaccionó así?

Una mujer de nacionalidad mexicana se encontró con Leonardo DiCaprio, en cualquier otra situación esta sería una experiencia agradable y digna de presumir, pero su situación fue diferente. Esta mujer iba manejando su coche cuando se distrajo por un segundo y terminó chocando la camioneta de Leonardo DiCaprio quien viajaba junto con su novia. Puedes ver la historia en este video de YouTube.

A pesar de lo aparatoso que se veía el accidente, no pasó a mayores. Leonardo comprobó de inmediato que su novia estuviera bien y enseguida salió corriendo a ver el auto de esta mujer que los había chocado. Se aseguró que ella también estuviera bien además trató de tranquilizarla pues estaba nerviosa y con lágrimas en los ojos.

La llevó a una orilla del camino y trató de calmarla mientras llegaban las autoridades para mediar sobre el accidente y que además las aseguradoras hicieran su trabajo.

Leonardo DiCaprio es una gran estrella del cine, recientemente ganó su primer Oscar y aun así ha demostrado humildad con esta acción pues en lugar de preocuparse solo por su bienestar de él y de su novia, o enojarse por que chocaron su lujosa camioneta, se preocupó por el bien de todos, incluida la mujer responsable del accidente.

Finalmente, esta experiencia no fue tan amarga para esta mujer. Tuvo la oportunidad de conocer a una gran estrella, pero no tanto por su labor en el cine si no por el gran corazón que demostró tener.