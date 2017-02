Modelo brasileña sufre falla en su bikini con polémico reto

En todos los programas de TV parece ser utilizada la misma formula: poner mujeres bellas y con grandes curvas que capten mayor cantidad de público, sobre todo el masculino. Un video de YouTube te enseña el escandaloso suceso.

Este video de YouTube es algo que por supuesto a los hombres no les molesta en lo absoluto, por otro lado las parejas de estos hombres que no se pierden estos programas no deberán estar muy contentas.

En este caso, en un video subido a YouTube, la sensual modelo Aline Mineiro formó parte de un reto en un programa de TV brasileño, como era de esperarse lució su espectacular cuerpo que robó la atención de todos los que estaban al pendiente del programa.

Pero por si eso no fuera poco una falla en su diminuto bikini la llevó a ser parte de un video viral para YouTube que la ha hecho ser conocida en el mundo entero. No puedes quedarte sin verlo.

MODELO BRASILEÑA SUFRE FALLA EN SU BIKINI Y SE VUELVE VIRAL

¿Quieres ver de que se trató este pequeño accidente de vestuario? No te pierdas el siguiente video.