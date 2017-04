07 de abril del 2017 - 7:00

YouTube: mira lo que hizo este profesor con alumna que se quedó dormida

¿Quién no se ha quedado dormido en clase? Pues más de uno seguro que sí, ya sea en el colegio, en el instituto o en la universidad, te ha tenido que pasar que por tantas responsabilidades o por simplemente por no haber dormido lo suficiente has caído en los brazos de Morfeo (el dios del sueño).

Pues algo similar le pasó a una jovencita, que ya es toda una sensación en YouTube, quien pasó la vergüenza de su vida al haberse quedado dormida en clase y no de cualquier clase, sino de las lecciones de un profesor que es cero tolerancia con este tipo de situaciones.

Así es, el video que ya circula en YouTube muestra cómo un profesor no soportó la idea que su alumna se quedara dormida en su clase y la despertó de la manera más inesperada.

Tal y cual podemos ver en el video de YouTube, el profesor se percata que su alumna se queda dormida en clase, por lo que decide ir a su asiento para cogerle el cabello con la boca y así despertarla adelante de todos sus compañeros.

Sí que se despertó. La alumna queda más que sorprendida por la forma en que la despertaron y solo se coge del cabello porque al parecer le dolió. Todo fue registrado por sus compañeros y ya es todo un boom en YouTube.

