YouTube: mira el episodio perdido de cuando el Chavo del 8 llega a la vecindad

El Chavo del 8, la mítica serie creada por Roberto Gómez Bolaños ( Chespirito ) marcó a miles de personas, quienes ahora recuerdan su infancia viendo las ocurrencias de esta bonita vecindad en YouTube. ¿Eres uno de ellos?

Si la respuesta es afirmativa, debes saber que en YouTube rondan varios “episodios perdidos” de “El Chavo del 8”. Por ejemplo, existe uno donde Don Ramón se casa con “La Bruja del 71”; sin embargo, solo se trataba de un sueño.

Al igual que este “episodio perdido”, existen otros capítulos del Chavo del 8 que están en YouTube y que pocas personas, incluso los fans de Chespirito, han podido ver por determinados motivos. Este es uno de ellos.

Titulado “Adiós a la vecindad”, este episodio se emitió en varios países de Latinoamérica; sin embargo, en otros nunca lo pasaron. ¿Por qué? Los motivos se desconocen hasta ahora.

Como podrás observar en el video, durante una determinada escena se nos muestra un flashback de cómo llegó el Chavo del 8 a la vecindad. En aquel entonces, se veía más pequeño que en la serie.

¿Recuerdas haber visto este episodio? Si no lo has llegado a ver, no te preocupes, que nosotros te dejaremos el video de YouTube con el capítulo completo. Si eres fan de esta serie, seguramente lo verás.

No dejes de leer

WhatsApp: millonario se entera que su amante está embarazada y le dice esto

Pokémon GO: conoce los nuevos nidos pokémon tras las 23° migración

Snapchat: esta historia de Barbie engañando a Ken te hará llorar de risa

WhatsApp: este joven vengó a todos los soldados caídos y su conversación es viral

Facebook: así puedes eliminar Orgullo y reemplazarlo con memes

Magikarp Jump: estos son todos los tipos de Magikarp que puedes pescar

Pokémon GO: crueles memes se burlan del evento de fuego y hielo

YouTube: ¿cuántos megas gasta un minuto de video? Aquí la respuesta

Lenovo lanza en Perú su nueva línea de computadoras para gamers

Netflix: ¿que proveedor de internet brinda mejor velocidad en Perú?

WhatsApp: se insinúa a su suegra con canción de Wisin & Yandel y es viral

Pokémon GO: así de diferentes lucen un Ursaring macho y hembra

Si escribes Cindy Crawford en el traductor de Google te saldrá algo muy curioso