Mamá dio a luz, pero todos se quedaron sorprendidos al ver lo que había en la cuna

La historia de esta ante la dulce espera ante la llegada de su bebé, deciden mantener en secreto el sexo, pero cuando llegó el tan esperado día la familia se llevó una gran sorpresa que sabrás en este video de YouTube.

La protagonista de esta historia es Theresa Slater, cuando dio a luz dejó a toda su familia con la boca abierta. Ella junto a su marido durante todo el embarazo mantuvieron un secreto que fue revelado a la familia en el hospital cuando fueron a ver al bebé.

Así que mira lo que escondía esta pareja, es hermoso. Durante el embarazo los padres también tenían todo el nacimiento ‘escondido’. La familia no conocía si era niña o niño. Pero, cuando vieron la cuna, descubrieron toda la verdad.

Resultado que no había sólo un bebé, sino ¡DOS! ‘Mantuvimos el cuarto de los niños en secreto para que cuando viniera la gente no viera que habían dos cunas. Nadie me preguntó si iba a tener gemelos’, escribió Theresa Slater en YouTube.

Todos quedaron encantados con la sorpresa. La abuela no puede contener su alegría, el abuelo no puede parar de sonreír. Los tíos no se lo pueden creer, en conclusión la alegría era única entre la familia.