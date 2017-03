YouTube: llamó a su profesora de matemáticas, pero no precisamente para estudiar

Un muchacho, que tiene su canal llamado Julián Mauri, es conocido por hacer videos de YouTube donde liga con distintas chicas y graba todo para subirlo a su portal. En esta ocasión contrató a una profesora de matemáticas, ella acude a su llamado y se ponen a repasar algunos conceptos, pero él no aguantó las ganas y le hizo una propuesta que jamás olvidarán.

Él confiesa que no podrá pasar la materia y que en vez de ponerse a estudiar, mejor hicieran otras “cosas”. Ella no podía creer lo que el hombre le proponía así que se negó rotundamente, hasta que el joven de tanta insistencia hace que la mujer diga “esto no lo tiene que saber nadie”.

Posteriormente, se ve cómo se besan y termina el video de YouTube en “algo más”, te invitamos a ver la galería y el clip al final de esta nota.