YouTube: llamaron "gorda" a su novia y él tapó bocas con contundente respuesta

La fiesta de graduación es uno de los momentos más esperados por los jóvenes de Estados Unidos, quienes se esfuerzan al máximo para que esa noche junto a sus amigos y su pareja sea perfecta. Sigue leyendo esta historia de YouTube.

Como cualquier par de estudiantes, Tre Booker y su novia, Madison, se sacaron un montón de fotos antes de ir al evento organizado por su escuela, la Pike High School, en Indianápolis (Estados Unidos), las que compartieron en sus redes sociales.

A diferencia de la mayoría de sus cercanos, algunos usuarios le dedicaron feas palabras a Madison, insultándola por su aspecto físico. “Wow, te quiere a pesar de que estás gorda”, fue uno de los comentarios que recibió.

Don't see how people can be rude to people they don't even know pic.twitter.com/wx7cu7OGgp — madison (@madisonfaithhh_) 30 de abril de 2017

Madison le respondió a la usuaria: “No entiendo cómo la gente puede ser tan maleducada con personas a las que ni siquiera conoce”.

Pero eso no fue todo, ya que “Tre” también alzó la voz y le escribió a su pareja en Twitter una corta, educada y contundente respuesta. “No estás gorda, cariño. Dios te hizo para mí. Eres perfecta”, fueron sus palabras que ya superan los 32 mil retuits y los 63 mil me gusta.

Your not fat baby God made you just for me . Your perfect https://t.co/945h5obl2L — Tre Booker (@BookerTb0303) 30 de abril de 2017

