YouTube: limpió el baño de su casa y encontró algo de su marido que la dejó destrozada

Una tarde todo parecía estar bien, Helen salió de casa para ir a comprar las cosas de la cena, Edward miraba las noticias, le besó la frente y salió a su destino. Al volver, él no estaba en donde lo había dejado, lo buscó en la recámara, en la cocina e incluso en el cuarto de su hija. Sigue leyendo esta historia de YouTube.

Justo comenzaba a desesperarse, en ese momento lo miró vagando por el jardín, perdido en todos sus recuerdos, quedándose tranquila porque su hija lo acompañaba y cuidaba de él. Así que decidió asear un poco la casa y cuando tocó el turno de acomodar las cosas del baño, encontró un sobre que llamó su atención. Al abrirlo y mirar lo que contenía, no pudo evitar las lágrimas, Edward le había escrito una carta, misma que la dejó sin palabras.

Helen vivía a diario un reto, debía buscar la estrategia perfecta para permanecer al lado de Edward, su muy amado marido quien fue marino y ahora a sus 75 años de edad había sido diagnosticado con Alzheimer. La tristeza y el miedo a esta enfermedad los iba separando de a pocos, sin embargo, ella siempre luchó con su esposo pues lo amaba demasiado y deseaba cumplir la promesa que le hizo en el altar: ¨hasta que la muerte nos separe¨.

Al transcurrir los meses Edward empeoraba, aunque ella intentaba ocultar su tristeza, él lo sabía, pues a pesar de la enfermedad, no olvidaba la expresión del rostro de Helen cuando estaba afligida.

Todas las noches antes de ir a dormir, Helen colocaba carteles en puertas y ventanas, por si acaso Edward llegara a necesitar algo mientras ella estaba dormida, en cada uno de ellos le especificaba que había detrás, por ejemplo: puerta de baño, cocina, recámara de Alice, tu hija, y demás lugares de su hogar, además de percatarse de que estuvieran completamente cerrados todos los accesos de la casa.

Había muchas veces en las que Edward se perdía como si estuviera en otra dimensión, fijaba su mirada en un solo punto de alguna habitación y en algunas ocasiones tenía ataques de demencia y no mantenía la cordura, pero Helen se encargaba de regresarlo a la realidad. En esos instantes ella lo volvía a enamorar y le contaba las anécdotas que pasaron juntos, le contaba de los hijos que tuvieron y los maravillosos nietos que los visitaban los fines de semana. Además, decía cómo era que se habían enamorado, él reflejaba tristeza en su mirar y agradecimiento, le decía lo mucho que la amaba.

Para mi adorada esposa Helen:

La que pasa horas escribiendo carteles para no perderme en mi propia casa, aprovechando que ahora te encuentras dormida y luces tan linda como el día que te conocí.

Quiero decirte en esta carta, que si mañana no pudiera recordar tu rostro y que sea yo el hombre que olvide cuánto te ama, quiero que sepas cuánto es que te amo, que desde el primer momento que te miré en la feria del pueblo me enamoré de ti. Admiro verdaderamente la fuerza con la que luchas a mi lado y lo hábil que has sido para enamorarme en tantas ocasiones y con la misma fuerza que la primera vez, que nunca te has rendido y eso mi amor, no sabes cuánto lo admiro.

He amado las locuras que has hecho a mi lado, como la vez que nos pusimos los zapatos al revés, recuerdo que nos dolieron tanto los pies pero aún así reímos a carcajadas, en esos momentos en los que he olvidado cosas tan simples siempre buscaste la manera de hacerme sonreír. ¡Gracias!