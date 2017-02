YouTube: le hizo propuesta indecente a su mejor amiga y ella hizo esto

Existe la creencia que no hay amistad entre un hombre y una mujer, sobre todo porque alguno de ellos se puede sentir atraído sexualmente del otro. Al parecer esta premisa se cumple con lo hecho por el bromista de YouTube “LeaParaTu”, quien se encontró con una amiga y le hizo una propuesta indecente.

El video de YouTube muestra a los dos amigos conversando. “¿Cómo te va con tu chavo? No me cae muy bien”, comienza el youtuber la conversación. La amiga, hasta ese momento, no sospechaba hacia dónde iba la conversación, que era grabada con una cámara oculta.

via GIPHY

“Ya no siento que seamos solo amigos, yo siento algo un poco más, siento que me gustas”, le dijo directo y ella solo atina a decir: “pero solo somos amigos”. El youtuber continúa diciéndole que siente algo por ella y, de un momento a otro, le roba un beso.

Insistió, aclaró que no buscaba una relación seria ni que quería que ella terminase con su novio y que solo quería tener sexo y pasar una noche con ella. “¿Él no se va a enterar?”, preguntó ella y la broma-engañó estaba consumada. El video es muy popular en YouTube a pesar que “LeaParaTu” lo borró de su canal.