Jimmy Kimmel parodia cómo sería comprar en nueva tienda de Amazon

El gigante estadounidense de la logística y el comercio digital Amazon presentó el lunes “Amazon Go”, una red de supermercados que no tienen cajeros y donde no hace falta esperar para pagar la cesta de la compra.

El usuario de este proyecto, aún en versión beta, solo tiene que descargar una aplicación para el teléfono, escanear un código para acceder a la tienda, adquirir lo que desea y abandonar la tienda sin más interacción.

Un conjunto de cámaras, sensores y la utilización de sistemas de “deep learning” añaden todas las compras al carro de la compra de la aplicación o lo sustraen si el usuario cambia de opinión, y formalizan el pago una vez se abandona el establecimiento.

Amazon asegura que ha trabajado en este concepto (bit.ly/2gYMnPL) durante cuatro años y han conseguido que sea una realidad al “empujar los límites de la visión computerizada y el machine learning para crear una tienda en la que el consumidor simplemente se lleva lo que quiere”.

Parodia en YouTube

El presentador de televisión Jimmy Kimmel parodió cómo sería hacer las compras en la nueva tienda de Amazon, establecimiento en donde no se existirán las cajas, ni muchos menos las largas colas para pagar la cuenta. El video se compartió en YouTube .

“Amazon está lanzando algo llamado Amazon Go. Es una tienda de abarrotes en la que no tienes que pasar por la caja. No tienes que hacer una cola para pagar. Está en Seattle y simplemente agarras tus cosas, cruzas la puerta y te vas a tu casa. Es confuso pero Amazon hizo un video de esto”, dice en el video en YouTube.

En el video de YouTube se observa a un hombre ingresando a la nueva tienda y comiendo los productos de la misma sin pagar, mientras que una voz en off le advierte que no puede consumir los productos al interior de la tienda. Al final un policía se encarga de la situación y se lleva detenido al personaje del spot.