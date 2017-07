YouTube: ¿increíble historia de la mujer atacada por una entidad en un ascensor?

Un video que circula a través del tiempo en YouTube. En el 2012 un clip asustó a todos los usuarios de esta enorme red social, pues se ve a una mujer ingresando a un edificio. Ella se miró al espejo y luego sucedió un insólito episodio que, hasta el momento, no tiene explicación.

Ella luego de observar su cuerpo, se apoya en la pared del ascensor. Después de unos minutos, ‘algo’ la toma por el cuello. Se puede ver en el video de YouTube, la reacción de la mujer como si estuviera siendo sujetada por un humano.

Lucha contra ello, la ‘entidad demoníaca’ la golpea arrastrándola de un lado a otro. Después de unos segundos de disputas, la mujer logra apretar un botón para poder escapar.

Una vez el ascensor se detiene, la presencia suelta a la mujer y para su suerte la puerta se abre. Ella inmediatamente escapa de ahí, y por arte de magia, todo vuelve a la normalidad.

Hasta ahora no hay mucha información de quién es la mujer, ni dónde sucedieron los hechos, por eso no se puede afirmar si es real o no. Este video de YouTube circula en redes ya un buen tiempo, pero tú debes sacar tus propias conclusiones: ¿falso o real?