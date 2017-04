YouTube: ¿un hombre no sabe cómo tranquilizar el llanto de su bebé y hace esto?

Hace unos años se descubrió algo bastante increíble: los bebés nacen conociendo el olor de sus madres gracias al líquido amniótico. Nacen con un olfato muy desarrollado precisamente para asegurarse el alimento, y por eso se recomienda siempre a las mujeres que no se pongan perfumes ni colonias en el pecho o el cuello, para no enmascarar su olor corporal. Este video de YouTube te muestra la historia.

El bebé se quedó solo con papá

Tenía tres meses cuando el padre se quedó solo al cuidado de su hijo. En un momento dado, el bebé se empezó a inquietar, a llorar, buscando a mamá, y el hombre empezó a hacer lo posible por calmarlo.

No sabemos cuánto rato pasó, desconocemos si lo cogió en brazos o no, si lo paseó, si le cantó alguna canción, si lo meció, si le cambió el pañal, desconocemos si hizo lo que se supone que un padre tiene que hacer cuando su hijo llora, así que no sabemos si fue el primero o el último recurso.

El caso es que un amigo llegó a sugerirle que cogiera una camiseta usada de su mujer y se la pusiera en la cara, y el primer sorprendido fue él, al ver que funcionaba.