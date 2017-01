YouTube: finalmente tongo reveló si hará cover de Linkin Park

Nuestro querido Tongo, luego de hacer su exitoso cover de ‘Chop Suey’ que ha incendiado las redes sociales, hasta el punto de llegar a ser analizado por distintos youtubers de todo el mundo como: el rincón de giorgio, auronplay, entre otras personalidades. Ha generado una polémica entre sus seguidores, la pregunta es: ¿se animará a hacerle un cover a Linkin Park? La respuesta la tiene este video de YouTube.

En un video de YouTube de larga duración el habla a su publico sobre cómo hace la composición de sus diferentes temas (covers) de distintos artistas a nivel mundial como Paul McCartney, System of a Down y hasta Gun’s and Roses. También se tomó el tiempo de sentir su malestar a los distintos youtubers que lo han criticado.

Al final del video él como muestra de agradecimiento a sus miles de seguidores y suscriptores que tiene su cuenta, ha decidido dar el sí para poder convertir el inglés a su personalizado castellano con un tema de Linkin Park, sin duda, cuando aparezca este tema será el boom de las redes sociales y de YouTube.