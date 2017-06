YouTube: este es el video con más "dislikes" en las historia

Si el video de Psy, el famoso “Baile del caballo”, fue el más visto en YouTube, te imaginas cuál es el más odiado de la plataforma de video. Pues sí existe, y ya cuenta con más de 2,300,000 manitos abajo.

Se trata de un clip de la cantante Bibi H llamado “How it is ( wap bap … )” pues no solo las personas critican su forma de cómo luce en el video, sino por su manera de cantar.

Resulta que esta chica, además de querer ser cantante, cuenta con un canal llamado BibisBeautyPalace aborda temas relacionados a la moda, belleza, estilo de vida y cultura pop. Ahora también es la autora de un histórico video que será recordado por años.