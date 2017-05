YouTube: estaba con sus 'amiguitas', lo subió al Facebook y su esposa 'casi lo mata'

¿Esta puede ser catalogada como la infidelidad más tonta de todos los tiempos? Pues si no lo es, no sabemos cuál será. Un extraño video de YouTube apareció para mostrarle al mundo la razón por la cual no debes presumir de tus ‘amiguitas’ en Facebook.

Un hombre no la estaba pasando para nada bien con su novia, por lo que este optó por la peor decisión de todas, el ‘sacarle la vuelta’ a la mujer que lo aguardaba en casa con los brazos abiertos e irse con algunas de sus compañeras de trabajo a ‘tomarse unos tragos’.

Ante todo esto, la situación se descontroló completamente y es que el muchacho subió una foto a su cuenta de Facebook presumiendo de que estaba con esas ‘amiguitas’ y pasaron unos minutos hasta que su esposa le dio ‘like’ a dicha imagen.

El rostro del hombre se puso blanco, completamente pálido y es que sabía que en cualquier momento podría pasar lo peor y así fue, se apareció la novia con un palo de escoba y comenzó a atacarlo a diestra y siniestra sin importarle que todo el mundo estuviera viendo la situación.

¿Quieres saber cómo termina este curioso clip de YouTube? Aquí te dejamos el video más abajo para que puedas culminar la divertida historia que ha sido compartido más de 2 millones de veces.

