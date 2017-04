YouTube: ¿esta foto le salvó la vida a una actriz nominada al Globo de Oro?

Lorna Nickson Brown, una actriz británica de 26 años, está acostumbrada a ver su imagen reflejada miles de veces en espejos y pantallas.

A pesar de ello, el bulto que sobresalía en su garganta no le llamó mucho la atención. Fue su madre quien lo notó primero, pero lo atribuyó a que la joven había perdido peso. Sigue leyendo esta increíble historia de YouTube.

La joven actriz se sentía físicamente bien, pero tres meses después, y viendo que no disminuía de tamaño, acudió a su médico, quien le reveló que se trataba de un nódulo en la tiroides. Otros exámenes posteriores confirmaron que era maligno. En otras palabras: se trataba de cáncer.

“Me sentí en shock. No lo creí porque me sentía tan bien. En ese momento optaba por un papel en una serie de televisión nominada al Globo de Oro. No pensé que fuera cáncer. No me sentía mal”, contó la joven al diario The Independent.

Nickson Brown elogió a su oncólogo John Watkinson, del Queen Elizabeth Hospital en Birmingham, quién decidió practicar una tiroidectomía parcial, o sea, eliminar el lado izquierdo de su tiroides con el nódulo canceroso.