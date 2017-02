YouTube: ella visitó la página de Facebook de su hija y lo que vio le sacó lágrimas

El uso del celular en nuestros tiempos es algo cotidiano, algo que ya forma parte de nuestras vidas. Con tantas redes sociales como YouTube pasamos gran parte del día pegados a este aparato.

Pocas son las personas que se ponen a pensar en la distracción que esto nos provoca y los serios accidentes que podemos tener o provocar por estar en redes sociales como YouTube, por eso debemos ponerle atención a nuestro alrededor.

Como todo en la vida, no aprenderemos hasta que no pasemos por una experiencia desagradable. Esto es lamentable pero es cierto. Queremos que hagas consciencia antes de que pases por una situación desastrosa así que te traemos este artículo para ti. Una historia de un video de YouTube te cuenta porqué debemos no hacer caso a un celular mientras conducimos.

Esta chica iba conduciendo cuando recibió un mensaje de su madre, tal como lo hizo otras miles de veces no dudó en abrir el mensaje mientras manejaba. Lo que nos dejó helados a todos es ver qué pasó, el clip de YouTube te muestra las imágenes de todo.