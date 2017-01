Ed Sheeran causó sensación al interpretar al "Príncipe del Rap"

Ed Sheeran es un reconocido cantante a nivel mundial por interpretar un tema que le gusta a todos, este es: “Thinking of Loud”, “Shape of You”, “Castle on a hill” y otras canciones que, puedes encontrar en YouTube, en esta oportunidad él se presentó en la reconocida radio “Capital Evening Show” donde una radioyente le consultó si podía hacer un cover de la canción de Will Smith ‘The Fresh Prince’.

El diálogo con Roman Kemp empezaba lo más tranquilo, cuando la mujer no pudo resistirse de hacerle esa inquietud y Ed Sheeran muy cordialmente se animó a interpretar la canción de una manera muy natural, con su guitarra y uno melodía que terminó de asombrar a todos los oyentes que en ese momento sintonizaban “Capital Evening Show”.

El video tiene 2 millones de vistas aproximadamente y supera los 50 mil likes en pocas horas. Ed Sheeran se ha vuelto sin duda un héroe y representante de la música británica moderna. En nuestro país, las radios no dudan en poner su reconocida canción “Thinking of Loud”, su principal cualidad es tomar su guitarra y empezar a cautivar con su voz baladista.

Aparte de este video del príncipe del rap, hubieron más éxitos del cantante que interpretó en esta radio que al igual que el video del cover de Will Smith, estos tuvieron millones de vistas. Esperamos que este cantante de origen británico pueda estar en nuestro país para interpretar bella melodía. ¿Te gustaría ver a Ed Sheeran en nuestro país? Déjanos tu comentario.