Desconfió de su novio, lo espió bajo la cama y después pasó algo insólito

Sarah quien luego de 7 años junto a su pareja, sentía que algo pasaba y decidió ponerlo a prueba. Lo que te contará este video de YouTube te dejará en shock.

Ella escribe una carta y después la deja sobre la mesita de noche en su habitación. Sin embargo, jamás se imaginó que la reacción de su esposo fuera insólita, no podía creerlo.

Así que mira lo que decía la carta y conoce cuál fue la reacción de su pareja al leer la carta. Aquí expresaba:

_’Matthew, nuestra relación ya no es igual, la rutina la ha consumido gradualmente. Cuando llegas a casa todos los días, estás muy cansado y no quieres estar conmigo. Ya no salimos a divertirnos como lo hacíamos antes, tu prefieres ver el partido en casa.

¿Hace cuánto tiempo no me dices que me amas como lo hacías en las mañanas? Ya no me tocas ni me haces las mismas caricias de antes. Lamento mucho decirte que lo nuestro no puede continuar así”._

Aunque, la carta era un riesgo, necesitaba saber si él aún sentía lo mismo por ella. Con mucho nervio y angustia se escondió bajo la cama y esperó a que su esposo llegara ese día. Luego de algunas horas llegó el marido del trabajo y cansado.

Cuando entró a la casa, estaba extrañado puesto que todo estaba muy silencioso. A pesar que no vio a su esposa, pensó que había salida de casa sin avisarle. Entonces, entró a la habitación donde todo estaba apagado, excepto una lámpara de la mesita de noche donde estaba la carta.

Matthew tomó la carta y se sienta a leerla detenidamente. Al culminar, no dijo nada y se mantuvo en silencio por algunos minutos. Luego escribió algo y puso de nuevo la carta sobre la mesa.

De pronto comienza a saltar de alegría y decide llamar por su teléfono y dice: “Hola amor ¿qué crees? mi esposa por fin entendió que lo nuestro había acabado y se fue de casa. Ahora estamos libres para estar juntos. Inmediatamente salgo a buscarte” y colgó.

Sin embargo, en el video de YouTube se cuenta que Sarah se mantenía aún bajo la cama sin decir nada, no podía creer lo que estaba escuchando. Puesto que no pensó que su relación estuviese tan mal y nunca imaginó que había una tercera persona.

Una vez que se va Matthew, entre lágrimas, Sarah sale y lee una dejada por su esposo en la mesa, que decía:

“¡Hola graciosita! Te daré un consejo. La próxima vez que quieras ponerme a prueba, procura que tus pies no sobresalgan de la cama. Estás loca ¡Te amo mucho! fui a la tienda a comprar algo”.

En definitiva fue un gran susto el que se llevó Sarah, seguro que le quedó claro que su esposo sí la ama, muchas veces el miedo y la inseguridad pueden convertirse en el peor enemigo. ¿Te gustó la nota de YouTube?