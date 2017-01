YouTube: extraño gesto de Donald Trump hacia su esposa Melania Trump es viral

Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos de América, el ex postulante de la casa blanca y ahora mandatario, pasó por encima de su rival de turno Hillary Clinton, y está en la historia de USA por ser el 45 avo gobernador. Pero eso no quiere decir que no sea blanco de memes y grabaciones de gestos que están quedando marcados en redes sociales como YouTube.

En esta oportunidad, el mandatario fue burla en diferentes redes sociales, en especial YouTube, por un gesto poco amigable, y es que esta actitud la tuvo con su esposa Melania Trump, ellos estaban cumpliendo con las ceremonias y algunos compromisos ya como íconos de la Casa Blanca.

Aparte de haber tenido también un encuentro con el presidente saliente Barack Obama, todo registrado para YouTube, donde también hubo una situación curiosa por parte de su esposa (Michelle Obama), esta vez no fue tan bien visto el gesto que tuvo Melania Trump por parte de su esposo. Algunos lo criticaron y expresaron su falsedad, que no era una persona que sentía aprecio por su esposa.

La nueva pareja presidencial ha tenido su primera escena viral. Ocurrió el día de la juramentación del magnate estadounidense, durante la intervención del predicador cristiano Franklin Graham.

Según se ve en YouTube, en un momento el presidente voltea para ver a su esposa y esta responde con una sonrisa, pero todo parece fingido, pues segundos después cuando ella cree que nadie la está viendo muestra otro rostro.

Lo que supone la prensa es que Donald Trump le llamó la atención a su hijo Barron. Las palabras no le habrían gustado a su madre, pero tuvo que disimular. La cara de su madre fue evidente en redes por su gran cambio de sonrisa a tristeza.

Aquí te dejamos una completa galería de lo ocurrido, para que saques tus propias conclusiones. Hasta el momento, lo que se sabe de su gobierno es que ha decidido retirar a los Estados Unidos de la Asociación Transpacífico (TPP.), así también restablecer la Política de la Ciudad de México en relación a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el acceso al aborto. Finalmente, congeló completamente la contratación de trabajadores federales con excepción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, esto lo indica su página oficial Donald J. Trump en Facebook.