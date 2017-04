YouTube: deja su auto en el parking de un restaurante y encuentra una misteriosa nota

Cientos de personas piensan que pueden manejar después de haber bebido, sienten que están en buen estado para conducir. En cambio Paula Grzelak Schultz, de Estados Unidos, tomó la sabia decisión de dejar el coche estacionado en un restaurante después de una tarde de cena en la que había tomado. Sigue leyendo esta increíble nota de YouTube.

Un día después se dio un tremendo susto cuando vio una nota en su parabrisas, pero el mensaje no era lo que ella se había imaginado. Paula Grzelak-Schultz sintió que lo mejor era no manejar pasada de copas y dejó su vehículo parqueado en el restaurante “Original Joes” en Sherwood Park. Llamó a un coche de la empresa de taxis Uber para que la llevase a casa.

La nota no era una multa sino que se trataba de un mensaje del restaurante que decía:

Querida cliente de Original Joes:

Queríamos sólo agradecerte que dejases tu coche anoche. No estoy seguro de si bebiste alcohol o no en nuestro restaurante, pero queremos agradecerte que si no te sentiste bien para conducir, no lo hicieses. En el sobre tienes un cupón para una ración de alitas de pollo. Por favor, acéptalo en agradecimiento por tu responsabilidad. La vida es muy valiosa. Que tengas un buen fin de semana.

Paula fue sorprendida que decidió compartir la nota en Facebook, y ya ha sido reconocida, aplaudida y compartida por muchas personas en la red social.

Puedes leer la nota aquí.