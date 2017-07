¿Cuál es la verdad sobre las chicas rusas para matrimonio en Internet?

Yrina Fedchenko es una vloguera rusa que en su canal de YouTube explica a sus seguidores en castellano cuál es la razón de la popularidad de las chicas rusas, ucranianas y bielorrusas entre los hombres de Latinoamérica que navegan en las páginas de servicios matrimoniales por Internet.

En el clip de YouTube Iryna explica cómo funcionan las agencias matrimoniales. Estas empresas realizan sesiones fotográficas de las chicas y luego las suben a páginas web cerradas donde los candidatos a novio pueden revisar los perfiles y luego por cada servicio adicional tienen que pagar altas sumas de dinero.

“Estamos en el siglo XXI donde hay redes sociales. Las rusas no son ‘aliens’ ni objetos extraños con las cuales no puedes conversar. Se me hace ridículo. Por qué tendrías que pagar por hablar con ellas”, señaló en el video de YouTube .

Irina explicó en YouTube que de esta manera no hay ninguna seguridad de conocer a la mujer de verdad. Afirmó que no es necesario recurrir a las agencias para realizar un tour y conocer realmente a una chica.

En su perfecto castellano, Irina explicó en YouTube que recurrir a estas agencias no da ninguna garantía que de la posible novia finalmente desee casarse al final del proceso, por lo cual recomienda hacer las cosas de la manera normal, es decir: viaja, conoce y que el tiempo decida qué es lo que pasará.

¿Quieres saber más? Haz clic en el video de YouTube…

Iryna Fedchenko es una ingeniera civil ucraniana que actualmente trabaja en Televisa Deportes y reside en México desde 2013.

En su cuenta de YouTube cuenta su día como extranjera en dicho país y comparte en Instagram instantáneas de sus vivencias.