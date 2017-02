YouTube: el comercial maldito y perturbador que ocurrió en China

En la vida hemos visto una infinidad de comerciales y muchos de ellos pueden ser o no de nuestros gustos. En 1993 en el país de China se grabó un spot de niños que terminó con un macabro desenlace. El video de YouTube ha sido visto por millones de personas y en varias ocasiones ha tenido que ser visto muchas veces para entender lo que sucedió aquella vez.

Si bien el video ha sido grabado hace más de 20 años, el video de YouTube ha comenzado a especularse nuevamente en todos los medios locales por tener un final totalmente extraño, donde 6 niños de china participan en un inocente comercial.

La verdad de este video publicado en YouTube es difícil de creer. Muchos tienen una teoría en particular, sin embargo, se decidió publicarlo para todos puedan verlo y se arme un debate sobre las opiniones del mismo. El video de YouTube fue emitido en China por una empresa regional donde participan 6 niños chinos que andaban por un bosque agarrados de los hombros en forma de “trencito”.

En el principio del video no sucede nada extraño, sin embargo, si se ve con detenimiento en el video aparece claramente una niña al final del tren que no aparecía inicialmente. ¿Quién era? La niña no muestra su rostro, sino que sigue el rumbo mientras se mantiene de los hombros del último niño que tenía una gorra.

Los que grabaron este comercial indicaron que solo había 6 niños, y que en ningún momento ni por error de edición se percataron de la niña al final del tren. Nunca se obtuvieron respuestas firmes, pero algunos de los que estuvieron presentes en la grabación dicen no haber visto a esa niña en ningún momento.

Lo que sí es cierto es que poco tiempo después de la grabación, el sexto niño murió en un trágico accidente. A continuación, mira el video de YouTube.