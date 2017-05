YouTube: chica de 21 años pesaba 135 kilos y bajó gracias a Netflix

Netflix es una plataforma que está apoderándose de todos, ya que presentan distintas series y películas realmente interesantes, algunos son ‘adictos’ a esta aplicación. Ver su contenido ha sido parte de una “rutina” a la que varios están acostumbrándose. Pero, quién diría que estar echado en una cama y disfrutar de este fenómeno con logo rojo cambiaría la vida de una chica de 21 años. Te contamos la historia de YouTube.

La mujer se llama Jessica Beníquez, tiene 21 abriles y acaba de alborotar las redes sociales con la particular “dieta Netflix”. Por bastante tiempo la joven no hacía nada más que ver sus series favoritas. Pero, cuando terminó todas las temporadas se dio cuenta que su estilo de vida no era nada favorable y mucho menos saludable. Así que se puso a cambiar algunos aspectos en su ‘día a día’ como dice el video de YouTube.

La adicción que sintió por Netflix hizo que bajara 73 kilos, “Haber tenido sobrepeso toda mi vida ha sido bastante abrumador. Estaba siempre cansada, mis pies estaban hinchados y me dolían. Lo único que hacía era estar en cama todo el día viendo películas. Hasta que un día comencé a sentirme muy incómoda por la forma en la que me veía y cómo me sentía al respecto. Siempre quise bajar de peso, pero nunca supe cómo comenzar. Después de terminar de ver “One Tree Hill” y “Gossip Girl” decidí que era hora”, comentó la muchacha a los medios internacionales luego de su destacada transformación.

En la actualidad, Jessica bajó 7 tallas y ha reemplazado su hábito de ver Netflix por la de hacer ejercicios todos los días. Ella dejó los carbohidratos y empezó a comer saludable: frutas y vegetales más proteínas.

“Siempre fui muy testaruda para comer, y jamás me había forzado a comer comida sana hasta que me di cuenta que era la única forma de ayudarme”, confesó Jessica.

Ella admitió que perder todo ese peso cambió su vida, ahora se siente mucho más feliz, enérgica y llena de una confianza enorme.

“El mejor consejo que puedo darle a alguien que está tratando de bajar de peso, es, primero deja de beber bebidas gasificadas. Dos, medir las porciones de comida que consumes. Puedes comer casi todo, pero tienes que saber que tienes un límite y no puedes comer a cada rato tampoco. Tres, ser constante es muy importante. No puedes rendirte aunque parezca muy difícil, y no verás resultados rápidamente. Tienes que tener paciencia, cuando se trata de perder peso tienes que desearlo y llegar a tu meta”, finalizó en una entrevista con los medios internacionales.

A continuación te dejamos el video de YouTube, en este se cuenta el relato de esta chica que bajó 135 kilos gracias a Netflix.