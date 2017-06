YouTube: el caso de la esposa muerta que volvía a su casa en las noches para cuidar a sus hijas

¿Hay vida después de la muerte? Para los creyentes la respuesta es afirmativa, mientras que los más escépticos consideran que cuando uno muere su existencia también perece para siempre. En YouTube se compartió una historia de la vida real cuyo protagonista, un hombre viudo con dos hijas, fue testigo de cómo el espíritu de su esposa, fallecida a causa de un cáncer al estómago, regresaba a su casa todas las noches para despedirse de sus pequeñas y cuidarlas mientras dormían.

Según la historia contada por el canal de YouTube Badabun, Concepción, antes de morir, se despidió de sus niñas indicándoles que la muerte no las iba a separar y que “siempre estaré con ustedes para darles el beso de buenas noches y mi bendición”.

Miguel, el esposo de la fallecida, se encontraba devastado no solo por haber perdido al amor de su vida sino porque se había quedado sin dinero, debido a que todos sus ahorros se los gastó en el tratamiento de su mujer. Por esa razón, el hombre no pudo cremar el cuerpo de su pareja, como esta le había pedido antes de partir, por lo que no le quedó otra que enterrar el cuerpo en el jardín de la casa de campo a la que se mudó después de enviudar.

Un día, cuenta el video de YouTube, una de sus niñas le contó que su madre le visitaba todas las noches para darle el beso de despedida. Miguel, algo sorprendido por la revelación, decidió una noche permanecer despierto detrás de la puerta del cuarto de sus hijas y escuchó que las ventanas del cuarto se abrieron y las pequeñas hablaban con alguien a la que llamaban “mamita”.

Al día siguiente de esta experiencia paranormal, Miguel se fue a una iglesia para contarle lo que había ocurrido a un sacerdote, quien le recomendó actuar de inmediato para que el espíritu no los lastimara, pues Concepción estaba molesta porque no pudo salvarse del cáncer.

Siguiendo los consejos del reverendo, Miguel regresó a su casa, puso rejas a la tumba de su esposa, roció agua bendita por todo el inmueble y le pidió al espíritu de su mujer que no regrese nunca más y que repose en paz.

En la noche, las niñas esperaban estar con su madre como todos los dias, pero esta no volvió más. Solo se escucharon ruidos en las rejas que estaban siendo forzadas, como si el espíritu de Concepción quisiera salir de su tumba para ir en busca de su familia.

