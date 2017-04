YouTube: caminó por el parque de Yellowstone, se topó con algo y lo filmó

El vídeo, que fue subido a YouTube por el usuario Bahinko, es una grabación con su Smartphone de la emisión en directo de las cámaras web del Parque Nacional de Yellowstone. La emisión, que parece corresponder al géiser Old Faithful (fuente termal), podía verla cualquier persona, pero el dueño del clip comenzó a grabar con su teléfono móvil al observar seis grandes figuras sentadas en la nieve el día de Navidad.

“El día de Navidad de 2016, grabé una emisión en directo de la webcam situada en el géiser Old Faithful del Parque Nacional de Yellowstone”, dice la descripción del vídeo de YouTube. “El vídeo es de mala calidad, pero todavía se puede apreciar las formas del cuerpo y los movimientos e incluso cómo algunas de estas criaturas interactúan entre ellos. Por supuesto, depende de cada uno determinar si son o no humanos, pero mi intuición me dice que no lo son.”

Según explica Bahinko, el lente normalmente está orientado hacia Old Faithful, pero también registra numerosos otros géiseres en la zona. Consiguió grabar a las extrañas criaturas en el momento en que la cámara web gira en dirección a un géiser que se encuentra en la zona. Claramente se puede apreciar dos figuras sentadas en la nieve. Uno se pone de pie y otros a comienzan a llegar. Después de unos momentos, seis figuras bípedas se pueden ver en las imágenes.

Ese momento no dura mucho tiempo, ya que rápidamente el dispositivo vuelve a colocarse en dirección al Old Faithful. Sin embargo, algunos creen que la cámara de Yellowstone consiguió registrar una rara aparición de una familia Bigfoot (pie grande) juntos. Mientras que Bahinko dice que depende de cada uno determinar si son o no Bigfoots, muchos usuarios destacaron sus movimientos inusuales. ¿Crees que sea real o falso? Saca tú las conclusiones.

