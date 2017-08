Arrojaron una bolsa en su patio y el dueño tuvo que reaccionar rápido por esto

Muchas personas no piensan en las consecuencias de sus acciones, no admiten que rara vez piensan en sus actos, y luego no se preocupan por las consecuencias. Así parece suceder en esta historia de YouTube.

Cuando usted tiene una mascota, necesita ser totalmente responsable de lo que les está sucediendo. Debe proporcionarles buenas condiciones, o un hogar cálido y un tazón lleno de comida.

Los dueños responsables se aseguran de que sus animales no se reproduzcan de manera incontrolada, los propietarios semi-responsables buscarán un nuevo hogar para los más pequeños.

Desafortunadamente, hay una tercera categoría de propietarios, es decir, aquellas personas que resuelven la cuestión de los animales no deseados de manera fea e inhumana. Simplemente los abandonan y creen que el problema está fuera de sus manos. Una mujer, en Colombia, se convenció de esto después de salir a alimentar a sus pollos y regresó a casa con una bolsa llena de cachorros.

La mujer salió a alimentar a los animales como lo hacía cada mañana. Detrás de la cerca había una bolsa, así que comenzó a caminar hacia ella, y su atención fue atrapada por los sonidos que vinieron desde ahí. Resultó que los cachorros pequeños estaban dentro. Afortunadamente, la hermana de la mujer administra un refugio para los animales, y cuando vio a los bebés, supo qué hacer.

Como se estima en el refugio, los perros tenían unas pocas semanas de edad. Estaban deshidratados, hambrientos y congelados. Además de eso, tenían muchos parásitos y pulgas en su piel. Afortunadamente, recibieron ayuda y buen cuidado. Las pulgas fueron tratadas rápidamente.

Como dijeron los cuidadores del refugio, los pequeños tienen la oportunidad de un nuevo hogar bueno, pero no será fácil. Desafortunadamente, esa área está llena de perros callejeros que necesitan ayuda.

