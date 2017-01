YouTube: 5 datos de la vida de Jennifer Lopez antes de volverse famosa

Antes de que Jennifer Lopez cambiara de ser una vibrante bailarina a una estrella de Hollywood, antes que pusiera de moda los traseros enormes y antes que se casara con ricas y famosas celebridades, ella tuvo una vida realmente normal en su lugar natal el Bronx, donde vivió de niña. A pesar de que sus padres no apoyaran sus sueños de ser una cantante de renombre mundial, ella salió adelante por sí sola. Este video de YouTube repasa la vida de “J.Lo”.

Primer dato de Jennifer Lopez

Jennifer López nació el 24 de Julio de 1969 en el Bronx, de David un especialista en operaciones por computadora y Guadalupe una maestra de jardín de niños en el Bronx, Nueva York. Jennifer tiene dos hermanas mayores: Lynda y Leslie.Lynda es DJ de WKTU en Nueva York (Lynda López de 10:30 p.m a 2:00 am), mientras que Leslie es maestra de música.

Segundo dato de Jennifer Lopez

Jennifer supo desde pequeña que quería actuar, y tuvo su comienzo en un musical de teatro, Lynda también fue actriz, pero su carrera se detuvo después de que apareció en 1987 la película Los asesinatos del Rosario (The Rosary Murders).

Tercer dato de Jennifer Lopez

A los siete años empezó una gira con su clase de baile por la ciudad de Nueva York. A los dieciséis años, obtuvo un pequeño papel pequeñísimo en la película My Little Girl. Tomaba clases de baile en el colegio Baruch, trabajaba en un bufete y tomaba clases de canto por las tardes. Su madre estaba en contra de que fuera bailarina y cantante, así que Jennifer decidió irse de casa y alojarse en el edificio de su escuela.

Cuarto dato de Jennifer Lopez

Después de un año y medio de audiciones, finalmente encontró trabajo en una gira que la llevó hasta Japón. Antes de irse hizo una audición para el programa In Living Color. No obtuvo el trabajo, pero, a su regreso de Japón, el programa la llamó para hacerle una nueva prueba. Esta vez obtuvo el trabajo y se fue a Hollywood.

Quinto dato de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez soñaba con obtener un papel protagonista en la televisión. Un productor de la serie South Central se interesó por ella y le dio su primer trabajo como actriz. South Central fue cancelada después de una temporada, pero Jennifer López encontró trabajo en otros programas como Second Chances y Hotel Malibú. Sigue enterándote más de la vida de “Jenny from the Block” en este video de YouTube.