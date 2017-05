VIRAL: el video de YouTube que conmovió a más de 5 millones de personas

¿Quién dice que el amor de los animales no es puro y sincero? Un conmovedor video de YouTube se viral en todas las redes sociales al mostrarnos la felicidad de un pequeño niño con síndrome de down jugando con un bello perrito que le devuelve el cariño de la manera más increíble.

Esta producción audiovisual viral que se encuentra en YouTube ha sido muy comentado en todas las redes sociales, en especial en Facebook, en donde los usuarios respondieron muy favorablemente a los dotes afectivos que tienen los perros y los animales en general con las personas.

El pequeño niño tiene síndrome de down, una enfermedad que lo imposibilita para realizar algunas cosas pero no lo deja sin la posibilidad de amar. He aquí un video que hará que vuelvas a tener ‘fe en el mundo’.