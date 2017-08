Saint Seiya en Netflix, ¿es buena idea hacer un remake?

Ha sido un día peculiar para los fanáticos de Caballeros del Zodíaco (Saint Seiya): la noticia de que Netflix, en conjunto con Toei Animation, prepara un remake de la famosa franquicia ha causado gran sorpresa. Sin embargo, muchos fans, como el que escribe este artículo, se han mostrado escépticos en cuanto a esta nueva producción y razones no les faltan.

¿Qué es lo que se sabe sobre esta nueva producción? Contará con 12 episodios de 30 minutos cada uno y abarcará desde el torneo galáctico hasta la saga de los caballeros de plata. También se ha revelado parte del staff y llama la atención el que haya no solo japoneses involucrados en este proyecto, sino también varios norteamericanos.

La empresa Toei Animation ha sido criticada a causa de muchas de sus recientes producciones relacionadas a esta clásica saga. “Saint Seiya: Soul of Gold” no ha dejado satisfecho a la mayoría de fans, debido a su animación y guion bastante pobres; la película “Saint Seiya: Leyenda del Santuario” no fue tan bien recibida, mientras que “Saint Seiya Omega” es la serie que más ha causado polémica.

Además, muchos creen que Toei, en los últimos años, ha estado produciendo series con escasa calidad audiovisual y guiones poco interesantes. El controversial “Dragon Ball Super” se ha ganado muchísimos “haters”, como así se puede ver en foros y comentarios.

Con la intervención de Netflix y de varios guionistas estadounidenses que trabajaron para series y películas animadas como Ben 10, Justice League Action y Avengers: Secret Wars, los cambios en Caballeros del Zodíaco pueden ser bastante radicales, pero como sabemos, la “americanización” de animes japoneses casi nunca ha funcionado.

Como fanático, no estoy muy emocionado con esta nueva noticia, aunque uno nunca sabe, tal vez me lleve una gran sorpresa. Solo espero que al menos la banda sonora esté a cargo de un buen compositor (actualmente sí hay varios), aunque siempre se extrañará la música de Seiji Yokoyama, que en paz descanse.

¿Y tú, qué opinas sobre este nuevo proyecto de Saint Seiya?

los datos

Yoshiharu Ashino será el director del nuevo proyecto. Él estuvo a cargo de algunos episodios del remake de los Thundercats (2011) y estuvo involucrado en la película animada Justice League: The Flashpoint Paradox (2013). Además, fue parte del staff de los animes Claymore, Madoka Magica, Detective Conan, entre otros.

Quien se encargará del diseño de personajes es Terumi Nishi’i (Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable), mientras que Takashi Okazaki (Afro Samurai) diseñará las armaduras.

Asimismo, de acuerdo al portal web Universo Saint Seiya, los guionistas serán Benjamin Townsend (Thunderbirds are Go), Shannon Eric Denton (Avengers: Secret Wars), Thomas F. Zahler (Ultimate Spider-Man), Joelle Sellner (Ben 10: Omniverse), Travis Donnelly (Bull), Thomas Pugsley (Ben 10), Saundra Hall (Teenage Mutant Ninja Turtles), Shaene Siders (Avengers: Secret Wars), Patrick Rieger (Justice League Action), entre otros.

Por: Gustavo Muñoz