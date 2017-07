Esto sucedió con la modelo rusa que cayó de un acantilado en España

En España, en el verano del 2015, la caída de una bella modelo rusa por un acantilado en Mallorca se viralizó con premura en YouTube por dos increíbles motivos: se desconocía el desenlace del accidente y la reacción e identidad del modelo masculino que no ayudó a la joven.

En el video que se publicó en YouTube en el 2015 se ve a un grupo de modelos disfrutando del momento, lanzándose hacia el agua, pero cuando le toca el turno a la bella modelo rusa se arrepiente en el último instante y a pesar de ello resbala. En su intento por no caer trata de cogerse del pie del modelo que la acompaña, pero este se retira y ella cae.

via GIPHY

Desde su publicación no se supo la identidad de ninguno de los modelos o si la joven rusa sobrevivió o no. Alexander Tikhomirov, el responsable de la grabación y que sin proponérselo viralizó en YouTube, confirma que la joven rusa no sufrió ninguna fractura, pero sí algunos golpes leves. “No pudo caminar durante unos días, pero finalmente se recuperó y todo terminó bien”, dijo.

Pero hay más. Alexander también reveló la identidad de la joven: Mary Shum, con quien estuvo casado y tienen un hijo en común.

El video de YouTube generó controversia sobre todo por la actitud del modelo que retiró el pie y posibilitó la caída de la joven, la identidad de este sujeto fue revelada por Alexander: Jay Alvarrez. Agregó que, a pesar del impasse, la joven rusa no guarda ningún tipo de rencor.

no dejes de ver

Montañas rusas con realidad virtual

A la temeridad de las montañas rusas se le ha agregado la realidad virtual. (Video: DW)