Efecto Mandela: ¿un mal recuerdo de las personas o una reacción de 'dimensiones paralelas'?

En los últimos días, muchos usuarios de YouTube han realizado videos en los que explican y tratan de demostrar uno de los fenómenos más extraños de la década, el denominado Efecto Mandela. ¿Qué es esto? Aquí te lo contaremos para que saques tus propias conclusiones.

Tal como dice el nombre, el Efecto Mandela se atribuye a nada más y nada menos que al reconocido Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica que luchó contra la abolición de la esclavitud en dicho país y por la igualdad de color; sin embargo, he aquí la pregunta: ¿recuerda usted cómo murió? La respuesta también está en este texto.

Mandela falleció un jueves 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo tras seis meses de críticos problemas pulmonares, pero hay millones de personas (incluso de Sudáfrica) que afirman que el proclamado libertador murió en precarias condiciones en los años 80 cuando fue encarcelado por su lucha contra la injusticia de la raza.

He aquí donde se llega a una respuesta: ¿es que la gente de verdad no lee, no ve las noticias o no investiga sobre estos temas? O es quizá ¿hay algo que no nos deja recordar bien las cosas y las cambia tal y como las conocemos? A todo esto se denomina el Efecto Mandela: cuando un gran número de individuos tiene un recuerdo muy vívido de algo que, de acuerdo a todos los registros existentes, no ha ocurrido.

He aquí algunos de los casos más claros de Efecto Mandela:

Yo soy tu padre

Star Wars es una de las sagas de películas más increíbles de todos los tiempos, un ‘boom’ para la época y es justamente en la segunda película que se estrenó, “Episodio V: El imperio contraataca”, donde se ve uno de los casos de Efecto Mandela más sonados.

Recuerde usted el momento en el que Luke Skywalker está ‘colgado’ mientras Darth Vader se acerca. Aquí todos recordamos lo que dice, el típico “Like, yo soy tu padre”; sin embargo, esto no es así ya que lo que realmente dice es…. Mira este video de YouTube.

“No….¡Yo soy tu padre!”

We are the champions….¿of the world?

Una de las mejores canciones de todos los tiempos (para algunos considerada como la mejor) es “We Are The Champions” de la banda Queen y también es uno de los mejores ejemplos para encontrar el Efecto Mandela porque ha sido tema de discusión de miles de personas en el mundo.

Al final de la canción dice “cause we are the champions”, y es aquí donde millones aguardan una última oración que será “of the world” pero esto no es así, la realidad es que la canción se queda en “champions”. ¿No lo crees? Escucha la canción al final de este video de YouTube y compruébalo.

Casos como este hay muchos y algunos científicos se han animado a decir que puede llegar a ser tanto un trastorno de las personas que se acostumbran a algo como algunos científicos que afirman que es la combinación de una situación en diferentes dimensiones. ¿Cuál será la verdad? No la sabemos pero aquí te dejamos, en YouTube, más de estas situaciones para que nos des tu opinión sobre este tema. ¿Será algo que en realidad sucede? ¿Qué opinas?

