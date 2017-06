Bruce Lee vs Chuck Norris: recordando su gran pelea en ‘El regreso del dragón’

YouTube. Los amantes de las artes marciales – sobre todo los más veteranos – aún conservan en su memoria el recuerdo de la espectacular pelea que protagonizaron Bruce Lee, por antonomasia el rey de esta práctica, y Chuck Norris, excampeón mundial estadounidense de karate y estrella de diferentes películas y series de acción. El enfrentamiento entre los dos pesos pesados, bautizado como la ‘pelea del siglo’, se grabó en 1972 en el Coliseo Romano para la película El regreso del dragón (El furor del dragón).

La escena de este histórico mano a mano, en el que Bruce Lee salió vencedor, dura casi 10 minutos. Al final de esta nota te mostramos la pelea en un video de YouTube.

En la referida cinta, Bruce Lee da vida a Tang Lung, un campesino que llega a Roma para ayudar a Chen Ching-Hua (Nora Miao) en la atención en un restaurante chino. No obstante, el negocio es amenazado por la mafia local que pretende controlar el establecimiento.

A raíz de ello, el personal del restaurante sufre una serie de ataques violentos que terminan con la llegada de un asesino estadounidense llamado Colt (Chuck Norris), quien reta a Tang Lung a una pelea a muerte en el Coliseo Romano. A pesar de que Colt inició el combate con mayor agresividad y buenos recursos técnicos, Tang aplicó diversas técnicas combinadas y finalmente se impuso con categoría, dejando sin vida a su contrincante.

¿CÓMO SE DIO LA PELEA ENTRE BRUCE LEE Y CHUCK NORRIS ?

A principios de los años noventa, durante su participación en un programa de entrevistas de la televisión estadounidense, Chuck Norris contó que conoció personalmente a Bruce Lee en 1968 cuando estaba a punto de combatir por el titulo mundial de karate en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

“Luego de que yo ganase ese título, el productor me presentó a Bruce. Comenzamos a hablar y nos compenetramos mucho en la conversación, por lo que me dijo que entrenemos juntos cuando vayamos a Los Ángeles. Así que volvimos y estuvimos entrenando juntos un par de años”, contó Chuck Norris, quien además confesó que, en su calidad de luchador profesional, no deseaba pelear con Bruce Lee, “porque él tampoco quería eso”.

Al poco tiempo, Bruce Lee partió a Hong Kong a seguir con su carrera de actor, y Chuck Norris no supo nada de él hasta unos años después. “Un día me llamó y me dijo: Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y he tenido enorme éxito, y ahora estoy haciendo una en el Coliseo Romano con una pelea como dos gladiadores. Yo quiero que tú seas mi oponente”, contó Norris.

“Yo le dije: Bruce, y ¿quién gana esa pelea? Yo la gano. Yo soy la estrella”, dijo Chuck sobre la respuesta que le dio Lee a aquella interrogante. “Oh, veo que quieres ganarle al campeón mundial. No, dijo Bruce, quiero matar al campeón mundial”, remató el veterano artista y peleador norteamericano. Lo que vino después ya es historia, pues ambos lograron ponerse de acuerdo y finalmente protagonizaron una de las peleas a puño limpio más recordadas en la historia del cine de artes marciales.

En la actualidad, Chuck Norris tiene 77 años y sigue actuando, siendo su última aparición en el cine en la saga de Los indestructibles (The Expendables). Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 – un año después de rodar El regreso del dragón – víctima de un edema cerebral.

mira la pelea de Bruce Lee vs Chuck Norris

Chuck Norris hablando sobre Bruce Lee