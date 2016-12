Twitter: preparó diminutos regalos de Navidad para unas ardillas

En diciembre, la familia Chesnaye, que vive en las afueras de Londres, sufrió una tragedia familiar. Sin embargo, el señor Paul quiso animar a su hija Lucy preparando unos pequeños regalos de Navidad para unas ardillas que suelen merodear en su vecindario.

“Teníamos nueces, cacahuetes, almendras y anacardos. Es toda una selección, así que fue un regalo de Navidad muy especial”, dijo Paul a Buzzfeed.

Lo curioso es que este buen hombre incluso envolvió los frutos secos en papel de envolver, para que fueran auténticos regalos.

Lucy compartió las fotos de las ardillas abriendo sus regalos en Twitter y se volvieron virales. “Me parece muy divertido, nunca esperaba que lo viera tanta gente”, escribió.

Su padre agregó que la atención recibida de la comunidad en Internet ha animado la Navidad de la familia.

“Mi hija ha dicho que la reacción en twitter ha sido increíble, pero todo esto es nuevo para mí… Mi familia está acostumbrada a que haga pequeñas locuras a veces”, agregó Paul.

so my dad gave the squirrels christmas presents pic.twitter.com/snWJsNcS3Y