Twitter: ¿hombre huyó de los ataques de Londres sin derramar una gota del vaso de cerveza?

Un hombre se ganó halagos y ‘odio’ de muchas personas tras escapar de los atentados terroristas, ocurridos los primeros días de junio en Londres. Todo esto sin derramar una sola gota de cerveza del vaso que agarraba. Así lo hizo evidente una fotografía de Twitter.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX