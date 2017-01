Trump: denuncian a BBC por poner subtítulos erróneos en investidura

Una internauta a través de Twitter ha denunciado que la cadena británica BBC ha acompañado la emisión de la investidura del presidente de EE.UU., Donald Trump, con subtítulos erróneos.

El video publicado por @Kaytality se ha hecho viral en las redes sociales, y varios medios han reportado la curiosa reacción provocada por el supuesto error por parte de la BBC.

Según la grabación, en un momento de la transmisión en directo la pantalla de la espectadora lució los subtítulos de un programa para niños, ‘The Dumping Ground’, explica el diario ‘Daily Mail’. Cuando apareció la imagen de Donald Trump, los subtítulos rezaron: “Oh como quieras” (“Oh whatever”) y “Mamá va a meterse en líos” (“Mum will get into trouble”).

