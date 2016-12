Nuevas imágenes de NASA muestran impresionantes arañas de Marte

Unas imágenes tomadas por el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) han permitido a varios investigadores reconocer numerosos accidentes geográficos que están todavía en un estado inicial de formación, informó este martes la NASA. Se trata de las conocidas como ‘arañas’ de Marte, unas zanjas que se forman en torno a un punto y que se asemeja a la forma de un arácnido.

“Las ‘arañas’ son un accidente geográfico único de Marte”, afirma Candice Hansen coautora del estudio, llevado a cabo por el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson (Arizona, EE.UU.). El tamaño de estas ‘arañas’ puede ir desde una decena de metros a varios cientos. “Hasta el momento, hemos visto ‘arañas’ pequeñas, que se extienden año tras año”, explica Ganna Portyankina, de la Universidad de Colorado.

Estos accidentes geográficos se encuentran solamente en el polo sur del planeta rojo. La formación de estos surcos a partir de un punto inicial, que se parecen a las patas y el cuerpo de una araña, se produce por la fusión de las capas más profundas de hielo. El calor que emana del planeta derrite las capas más profundas y se liberan gases (principalmente dióxido de carbono) que rompen las capas más superficiales. Al expandirse, el gas arrastra un polvo que genera las sombras negras que se aprecian en las fotografías. (Fuente: RT en español)

