¿Navidad cancelada? Tormenta solar amenaza con 'apagar' la Tierra

En vísperas de Navidad, un regalo especial llegará a la Tierra en cualquier momento: se trata de una tormenta solar que ha sido pronosticada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. en un boletín de alerta.

El organismo estadounidense prevé fluctuaciones en las redes eléctricas y sobrecargas en los sistemas de satélite en los próximos días. Además, habrá posibilidad de observar auroras boreales en latitudes a nivel de Canadá y Alaska, según el comunicado.

En octubre pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, había advertido sobre los efectos que podría tener una tormenta solar, diciendo que el clima espacial puede afectar e interrumpir “simultáneamente” los sistemas de salud y seguridad en continentes enteros.

Las tormentas geomagnéticas, llamadas también tormentas solares, ocurren cuando un haz de partículas cargadas es expulsado en dirección a la Tierra por una explosión en la corona del Sol conocida como ‘eyección de masa coronal’.

Este tipo de fenómeno suele tener numerosos impactos negativos. Uno de los peores casos registrados sucedió en 1859; conocida como ‘el evento Carrington’, esa tormenta provocó el colapso de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. (Fuente: RT en español)

